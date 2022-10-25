Ковачич: «Приятно забить там, где я родился»

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился эмоциями после завершения матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:1).
«Приятно забить там, где я родился. На матче были мои родители и друзья.
Мы знали, что на второй тайме соперник выйдет заряженным, но и мы также отлично отреагировали.
Я не так часто забиваю, но этот мяч был хорош. Впрочем, наиболее важно то, чтобы команда выигрывала, а кто забьет — это все-таки второстепенно», — цитирует Ковачича сайт УЕФА.
«Челси» (10 очков) возглавляет турнирную таблицу группы и благодаря победе гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира.
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Основные источники исследования