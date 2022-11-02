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Лига чемпионов

2 ноября, 23:45

Полузащитник «Челси» Закария забил в дебютном матче за команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Денис Закария забил в дебютном матче за команду — в игре 6-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Швейцарец вывел свою команду вперед в счете на 30-й минуте — 2:1.

«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса» в сентябре нынешнего года. За два месяца в лондонском клубе футболист ни разу не выходил на поле в составе команды до сегодняшнего дня.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ювентус 1
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25%

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16%

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П1

22%

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15%

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Ф1(-1.5)

19%

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Денис Закария
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