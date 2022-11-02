Полузащитник «Челси» Закария забил в дебютном матче за команду

Полузащитник «Челси» Денис Закария забил в дебютном матче за команду — в игре 6-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Швейцарец вывел свою команду вперед в счете на 30-й минуте — 2:1.

«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса» в сентябре нынешнего года. За два месяца в лондонском клубе футболист ни разу не выходил на поле в составе команды до сегодняшнего дня.