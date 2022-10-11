Беллингем — самый молодой игрок, кто забил в четырех подряд матчах ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи».

Таким образом, 19-летний хавбек стал самым молодым игроков, кто забил в четырех подряд матчах турнира.

Беллингем отличился во всех матчах группового турнира ЛЧ в этом сезоне.