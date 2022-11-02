Вальверде поучаствовал в 13 голах в последних 19 матчах за «Реал»

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил гол и отдал голевую передачу в матче против «Селтика» (5:1) в групповом турнире Лиги чемпионов.
Таким образом, хавбек поучаствовал в 13 голах (8 голов и 5 результативных передач) мадридцев в последних 19 матчах. В своих предыдущих 147 матчах за «Реал» Вальверде также забил 8 голов.
В этом сезоне на счету уругвайца 18 матчей за «сливочных» 8 голов и 4 результативных передачи.
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Основные источники исследования