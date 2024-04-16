Бернарду Силва: «Мы уважаем «Реал», но «Манчестер Сити» хочет снова выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о целях английского клуба на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Мы хотим выиграть АПЛ. Хотим снова выиграть Лигу чемпионов, во второй раз подряд, что удавалось сделать немногим командам. И мы очень уважаем «Реал», — приводит слова Силвы Marca.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 73 очка в 32 матчах.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «горожанами» и «Реалом» закончилась со счетом 3:3. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.