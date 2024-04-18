Родри — о матче с «Реалом»: «Я видел только одну команду на поле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил ответную игру против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, пенальти — 3:4).

«Я видел только одну команду на поле. Что касается защиты, они умеют здорово обороняться. Мы знаем, насколько крут «Реал», но, по моему мнению, именно мы должны были пройти дальше с точки зрения моментов и всего остального. Но они воспользовались своим единственным шансом. Теперь нам нужно воодушевить ребят, у нас еще есть время и вещи, за которые стоит бороться», — заявил Родри.

«Манчестер Сити» по сумме двух матчей проиграл «Реалу» и закончил свое выступление в Лиге чемпионов. «Реал» в полуфинале турнира сыграет с «Баварией», которая на стадии 1/4 финала выбила «Арсенал».