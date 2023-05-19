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Лига чемпионов

19 мая, 17:22

Полузащитник «Манчестер Сити» Силва признан игроком недели в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Бернарду Силва.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответной полуфинальной встрече английского клуба против «Реала» (4:0) 28-летний португалец оформил дубль и помог своей команде выйти в финал Лиги чемпионов.

На награду также претендовали полузащитник «Интера» Хакана Чалханоглу, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 10 июня в Стамбуле.

Бернарду Силва
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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