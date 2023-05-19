Полузащитник «Манчестер Сити» Силва признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответной полуфинальной встрече английского клуба против «Реала» (4:0) 28-летний португалец оформил дубль и помог своей команде выйти в финал Лиги чемпионов.

На награду также претендовали полузащитник «Интера» Хакана Чалханоглу, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится 10 июня в Стамбуле.