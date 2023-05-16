Тонали — о матче с «Интером»: «Игроки «Милана» знают, что нужно отдать все, чтобы гордиться собой»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался о предстоящем ответном матче команды с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».

«Вокруг игры очень много эмоций. Мы не можем изменить исход первого матча, но мы все можем работать вместе в ответном матче, чтобы прибавить. Мы знаем, как много значит эта игра. Любой, кто наденет футболку «Милана», знает, что нам нужно отдать все, чтобы гордиться собой», — приводит слова Тонали пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 16 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.