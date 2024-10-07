Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:50

Головин — о впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов: «Просто приятные ощущения и дополнительная мотивация»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в Лигу чемпионов в составе французской команды.

«Думаю, это мечта любого футболиста. Лига чемпионов — самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно. Бежали ли мурашки от атмосферы и тряслись ли коленки? Нет, такого не было. В ЦСКА, слава богу, тоже играли в Лиге чемпионов! Просто приятные ощущения, возможно, дополнительная мотивация», — приводит РФС слова Головина.

Также футболист ответил на вопрос о новом формате турнира. Теперь в Лиге чемпионов 36 команд проводят по 8 встреч в общем этапе.

«Честно, пока это очень странно и сложно сказать хорошо или плохо», — добавил он.

28-летний Головин принял участие в двух матчах «Монако» в Лиге чемпионов-2024/25, не отметившись результативными действиями. До этого он выступал в турнире за монегасков в сезоне-2018/19.

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Трусова подстриглась под каре
У Осинькина были слезы после поражения от «Локо», игроки просят губернатора не увольнять тренера
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Сегодня
Вчера
Неделя