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Сегодня, 18:30

Головин — о поступке украинского голкипера Трубина: «О таких людях вообще не хочу разговаривать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Монако» Александр Головин во время своего стрима по игре Crowfall прокомментировал инцидент с украинским голкипером «Бенфики» Александром Трубиным.

Вратарь португальского клуба не стал пожимать руку российскому футболисту перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра команд прошла 27 ноября и завершилась победой «Бенфики» со счетом 3:2. 28-летний Головин отметился результативной передачей на 13-й минуте.

«Да ничего не буду говорить по поводу него. Не интересно. О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — сказал Головин во время трансляции, видео которой опубликовал Telegram-канал Mash.

Александр Головин (справа) после того, как ему не&nbsp;пожал руку Анатолий Трубин. Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

Как отмечает источник, отец вратаря «Бенфики» посчитал глупым поступок сына и пообещал всыпать ему за то, что тот не пожал руку Головину.

Источник: https://t.me/mash/59625
Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Монако
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