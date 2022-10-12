Кварацхелия реализовал пенальти в матче против «Аякса»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса».

Грузин реализовал пенальти на 62-й минуте матча. Ранее хавбек отдал результативную передачу на форварда Джакомо Распадори.

У Кварацхелии 2+3 по системе гол+пас в текущем сезоне ЛЧ.