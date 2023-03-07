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Верратти об ответном матче с «Баварией»: «Мы под давлением, но нам нравится»

Верратти прокомментировал ответный матч против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» повезло, что Килиан Мбаппе с нами. Он нам нужен. Мы уверены в себе. Понимаем, что еще ничего не потеряно. Нам предстоит сыграть важный матч. Мы находимся под давлением, но нам нравится такое давление.

Будет очень хорошая игра на большом стадионе — это мечта детства. Мы собираемся выложиться по полной. Нам нужен каждый футболист, чтобы победить. Мы сыграем против команды, которая привыкла к таким матчам. Нужно сыграть на 100 процентов во всех компонентах. У нас есть Мбаппе, Лионель Месси — это опытные игроки», — сказал Верратти на пресс-конференции.

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

Марко Верратти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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