3 ноября, 15:55
Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Лучше говорить на поле, чем здесь, но да, это две лучшие команды Европы. «Бавария» в фантастической форме, и мы тоже, у нас все хорошо, мы развиваем прошлогодний импульс. Мы все с нетерпением ждем этого матча. Хотим продлить победную серию и одержать четвертую победу», — цитирует Витинью RMC Sport.
Матч между командами состоится 4 ноября в Париже. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Иньес Андреста
Очень интересный матч, понять, что есть Бавария сейчас.
03.11.2025