Витинья — о матче с «Баварией» в ЛЧ: «Сыграют две лучшие команды Европы»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Лучше говорить на поле, чем здесь, но да, это две лучшие команды Европы. «Бавария» в фантастической форме, и мы тоже, у нас все хорошо, мы развиваем прошлогодний импульс. Мы все с нетерпением ждем этого матча. Хотим продлить победную серию и одержать четвертую победу», — цитирует Витинью RMC Sport.

Матч между командами состоится 4 ноября в Париже. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.