Беллингем — о голе в ворота «Ювентуса»: «Это прекрасное чувство, я уже давно не забивал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой победный гол в матче третьего этапа общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

«Это прекрасное чувство, я уже давно не забивал, у меня было много свободного времени, и я мечтал об этом моменте, снова в Лиге чемпионов, в матче с большой командой. Забить победный гол здесь, дома, — это невероятно. Я чувствовал себя комфортно, действительно хорошо. Важно было играть хорошо, а забитый победный гол очень помог команде», — цитирует 22-летнего англичанина CBS.

В сезоне-2025/26 Беллингем в 7 матчах забил 1 гол.