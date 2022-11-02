Кроос — о матче с «Селтиком»: «Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».

«Мы очень мотивированы занять в группе первое место. Мы всегда к этому стремимся. В нашем клубе это естественно. Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов. Я настроен позитивно и думаю, что у нас это получится», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

Мадридский клуб с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы F. «Селтик» занимает последнее место — 2 очка.

Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.