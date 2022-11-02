Сегодня, 07:09
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».
«Мы очень мотивированы занять в группе первое место. Мы всегда к этому стремимся. В нашем клубе это естественно. Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов. Я настроен позитивно и думаю, что у нас это получится», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.
Мадридский клуб с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы F. «Селтик» занимает последнее место — 2 очка.
Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования