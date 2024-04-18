Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал». Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли», — приводит слова Вальверде Madrid Zone.

«Реал» по сумме двух матчей одержал победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

В текущем сезоне 25-летний Вальверде провел 45 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.