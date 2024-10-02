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Сегодня, 03:25

Полузащитник «Селтика» Макгрегор: «Было слишком сложно справиться с «Боруссией». Мы допустили много ошибок»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:7) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме было слишком сложно справиться с «Боруссией». Мы допустили слишком много ошибок. Тяжелый вечер. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Германию и поддерживали нас даже в конце матча. Тяжело искать плюсы после поражения со счетом 1:7, это будет уроком для нас. Нужно использовать даже такой опыт в предстоящих матчах», — приводит официальный сайт УЕФА слова Макгрегора.

«Селтик» занимает 19-е место в таблице Лиги чемпионов с 3 очками в 2 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Аталанты».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Селтик

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