Полузащитник «Виктории»: «У «Баварии» невероятная мощь, очень трудно их остановить»

Полузащитник «Виктории» Лукаш Калвах прокомментировал крупное поражение от «Баварии» (0:5) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны были лучше закрывать свободные зоны, но у «Баварии» невероятная мощь. Когда они начинают разгонять атаки, очень трудно их остановить. Очень жаль, что мы так быстро пропустили три мяча», — приводит слова Калваха сайт УЕФА.

«Виктория» после трех туров занимает последнее место в группе С (0 очков). 13 октября команда проведет ответный матч против «Баварии» уже на своем поле.