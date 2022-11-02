Закария дебютирует за «Челси» в матче с загребским «Динамо». Он перешел в клуб два месяца назад

Сегодня, 22:55
Полузащитник Денис Закария попал в стартовый состав «Челси» на матч 6-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
25-летний швейцарец дебютирует за лондонскую команду. «Челси» арендовал футболиста у «Ювентуса» 1 сентября нынешнего года с правом выкупа, однако тот еще ни разу не выходил на поле в составе «синих».
Матч «Челси» — «Динамо» (Загреб) состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования