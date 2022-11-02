Закария дебютирует за «Челси» в матче с загребским «Динамо». Он перешел в клуб два месяца назад

Полузащитник Денис Закария попал в стартовый состав «Челси» на матч 6-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

25-летний швейцарец дебютирует за лондонскую команду. «Челси» арендовал футболиста у «Ювентуса» 1 сентября нынешнего года с правом выкупа, однако тот еще ни разу не выходил на поле в составе «синих».

Матч «Челси» — «Динамо» (Загреб) состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.