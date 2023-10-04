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Сегодня, 21:30

«Порту» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча ЛЧ «Порту» — «Барселона» начнется в 22.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото AFP
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«Барселона» на выезде сыграет против «Порту» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ключевые события матча будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Лига чемпионов. Группа H
04 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Барселона

Видеотрансляция игры «Порту» — «Барселона» будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы H с 3 очками. Каталонцы — лидеры квартета, в их активе 3 балла. Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

«Порту» и «Барселона» выступают в группе H вместе с «Шахтером» и «Антверпеном». Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео

Футбол
ФК Барселона
ФК Порту
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