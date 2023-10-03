«Порту» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов 4 октября

«Порту» сыграет с «Барселоной» в матче группы H Лиги чемпионов 4 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке матчей дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Порту» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 21.45 мск.

Португальцы занимают второе место в турнирной таблице группы H с 3 очками. Каталонцы — лидеры квартета, в их активе 3 балла.

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