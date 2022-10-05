«Порту» — «Байер»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Порту» обыграл «Байер» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Португалии.

Забитыми голами отметились Зайду Сануси и Галену. В конце первого тайма нападающий немецкой команды Патрик Шик не смог реализовать пенальти.

В концовке встречи защитник «Байера» Джереми Фримпонг получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 88-й минуте.