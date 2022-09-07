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Лига чемпионов

7 сентября, 04:08

Постекоглу: «Первый гол стал решающим в матче с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый гол стал решающим. До этого момента я думал, что мы хорошо играем. Вероятно, у нас были неплохие возможности. Мы очень хорошо справлялись с их угрозами и доставили им некоторые проблемы. Как только был забит первый гол, мы немного потеряли самообладание, а у них было все, чтобы наказать нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

Во втором туре Лиги чемпионов «Селтик» встретится с «Шахтером», а «Реал» сыграет против «Лейпцига». Матчи состоятся 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035651--celtic-vs-real-madrid/
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