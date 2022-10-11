Поттер: «Челси» очень хочет выиграть на «Сан-Сиро»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».
«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы. Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.
Матч «Милан» — «Челси» пройдет 11 октября и начнется в 22:00 мск.
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