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Лига чемпионов

Сегодня, 05:48

Поттер назвал великолепным дебют Закария за «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над загребским «Динамо» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Полузащитник «синих» Деннис Закария, перебравшийся в английский клуб в прошедшее трансферное окно, сыграл дебютный матч и забил гол.

«Я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют», — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

«Челси» с первого места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035729--chelsea-vs-dinamo-zagreb/
Денис Закария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Грэм Поттер
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