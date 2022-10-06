Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:24

Поттер: «Это важная победа, но «Челси» еще предстоит пройти долгий путь»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч для нас. Нам нужно было играть хорошо и, как я уже говорил перед игрой, показать правильный настрой. Думаю, что рвение игроков было фантастическим. Действительно важная победа для нас.

Мне показалось, что мы начали немного нервно, может быть, первые пять минут. Вероятно, это стало результатом того, что мы хотели добиться успеха. Но потом мы взяли игру под контроль и стали представлять угрозу. Первый гол был важен. Не считая концовки первого тайма, у них было не так уж много моментов, это многое говорит о команде. Это важная победа, но нам еще предстоит пройти долгий путь", — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035682--chelsea-vs-milan/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Грэм Поттер
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Овечкина раскрыла романтическую традицию: «Едем в ресторан и на ночь остаемся в отеле вдвоем»
КХЛ оштрафовала Ротенберга за запрещенный жест. Что он показал и сколько за это заплатит
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
В ВСУ рассказали о приказах расстреливать дома жителей и добивать раненых солдат
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Анчелотти признался, что удовлетворен победой над «Шахтером»
«Севилья» — «Боруссия»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Родригу — о победе над «Шахтером»: «Наша локальная неудача, что не смогли забить побольше»
«Бенфика» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Грилиш: «Могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Грилиш: «Могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня»

«Бенфика» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов