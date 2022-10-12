Поттер — о победе над «Миланом»: «Это фантастический результат»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Приехать сюда и победить, конечно, нелегко. Надо отдать должное игрокам. Думаю, они действительно хорошо сыграли. В целом выступление было хорошим. Приятно увезти сухую победу, это фантастический результат.

Мейсон Маунт очень важный игрок. У него была желтая карточка, он много играет, и в перерыве мы подумали, что ему надо дать передышку. Он отлично отработал в нападении, заработал для нас пенальти и был постоянной угрозой. Я действительно доволен им с первых минут", — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.