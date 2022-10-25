Поттер: «Зальцбург» — очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Лига чемпионов мне видится очень конкурентным, увлекательным турниром с матчами топ-уровня. У нас таких было три. Ждем очередной тяжелой игры. «Зальцбург» — очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж», так что ждем напряженного поединка», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

«Челси» с 7 очками занимает первое место в группе E, «Зальцбург» с 6 очками — на второй строчке.

Матч «Зальцбург» — «Челси» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 19.45 мск.