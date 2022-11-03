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Сегодня, 09:56

Поттер заявил, что в «Челси» никто не сомневается в способностях Стерлинга

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об игре нападающего Рахима Стерлинга в матче шестого тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:1).

«Мы старались играть с ним высоко и широко, как только могли. Я знаю, что много говорят о том, что он крайний защитник. Я играл на позиции крайнего защитника, и могу сказать вам, что Рахима никогда не просили играть на позиции крайнего защитника. Его никогда не просили обороняться в пятерке защитников или даже в четверке защитников. Его обязанности всегда были направлены против крайнего защитника. Очевидно, что наличие четырех защитников позади него помогло ему подняться немного выше, немного шире и ему было приятно забить. Он усердно работал на благо команды. Как я уже говорил ранее, команда должна хорошо функционировать, чтобы отдельные игроки преуспевали, поэтому я действительно рад, что он сегодня забил свой гол», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Он также заявил, что у команды был тяжелый октябрь, она осталась в ситуации, когда необходимо было добиваться результатов без ключевых игроков в лице Фофана и Джеймса. По его словам, не так просто найти правильное решение, но клуб проиграл одну игру в 11 матчах.

«Такова наша жизнь, и каждый должен стараться изо всех сил. Я рад за Рахима, что он забил. Здесь никто не сомневается в его качествах, это точно», — добавил Поттер.

«Челси» с первого места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-vs-dinamo-zagreb-potter-on-zakarias-debut-chilwells-injury-and
Рахим Стерлинг
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Лига чемпионов УЕФА
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Грэм Поттер
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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