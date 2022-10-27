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Лига чемпионов

Сегодня, 01:20

Лапорта: «К сожалению, чуду не суждено было свершиться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Каталонцы лишились шансов на выход в плей-офф.

«К сожалению, чуду не суждено было свершиться. Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие на свете болельщики. Мы понимали, что предстоят взлеты и падения, пока будем перестраивать клуб. Теперь надо смотреть вперед — кубков еще будет много.

«Бавария» — прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что лучшая или, по крайней мере, одна из лучших в Европе. Было крайне тяжело играть против нее, зная, что мы уже вылетели. Наблюдать за выигрывавшим «Интером» было настоящей пыткой, так как мы надеялись на чудо, которого так и не произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА Лапорту.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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