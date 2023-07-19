Президент «Ференцвароша» — о вылете из отбора Лиги чемпионов: «Мне очень стыдно»

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов высказался о поражении от «Клаксвика» (0:3) с Фарерских островов в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Мне очень стыдно, как и всем нам. Сегодняшний матч был недостоин «Ференцвароша». Меры будут приняты в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за все», — написал Кубатов в социальной сети.

Команда Станислава Черчесова по итогам двух встреч уступила «Клаксвику» (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Во втором квалификационном раунде «Ференцварош» встретится с «Шемрок Роверс». Ирландская команда уступила в первом раунде отбора ЛЧ исландскому «Брейдаблику» (1:2; 1:3).