Президент «Интера» — о выходе в полуфинал: «Лига чемпионов — самый трудный и престижный турнир. Мы мечтали об этом»

Президент «Интера» Стивен Чжан поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. Он признался, что все в команде мечтали об этом и готовы сделать все для победы.

«Для нас полуфинал Лиги чемпионов значит очень много — как для руководства, так и для сотрудников клуба. Ведь мы начинали с игроками, которых никогда никто не знал в Европе. Лига чемпионов — самый трудный и самый престижный турнир. Мы мечтали об этом», — цитирует Чжана ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 9 мая. Начало — в 22.00 мск.