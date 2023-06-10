Президент «Интера»: «Мы выйдем на матч с «Сити» с присущим нам мужеством и постараемся сделать все возможное»

Президент «Интера» Стивен Чжан поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я очень взволнован, я приветствую всех болельщиков по всему миру и благодарю их за поддержку. Мы выйдем на поле с присущим нам мужеством и постараемся сделать все возможное. «Интер» для меня больше семья, чем работа, каждый игрок мне как сын и находится в моем сердце», — приводит слова Чжана Sky Sports Italia.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.