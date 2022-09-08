Президент «Наполи» похвалил Спаллетти за победу над «Ливерпулем»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Функционер отметил работу главного тренера Лучано Спаллетти.

«Навсегда запомню этот матч. Горжусь быть президентом этой команды. Спаллетти отлично работает. Спасибо-спасибо все, особенно публике на стадионе имени Марадоны», — цитирует де Лаурентиса La Gazzetta Dello Sport.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.