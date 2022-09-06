Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 07:29

Президент «ПСЖ»: «Новый формат ЛЧ показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение клубам Суперлиги»

Президент «ПСЖ» раскритиковал клубы Суперлиги, говоря о новом формате Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов. По его мнению, нельзя отдавать предпочтение клубам, которые хотят образовать Суперлигу.

«Футбол основан на традициях, но он должен быть инновационным, творческим, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Аль-Хелайфи на конференции Football Talks. — Многое еще можно сделать, чтобы привлечь болельщиков и сделать матчи еще более захватывающими. Например, можно рассказывать обо всем, что происходит вокруг футболистов и матча. Новый формат Лиги чемпионов благодаря значительному увеличению доходов уже показывает, что мы можем расти, не отдавая предпочтение только двум или трем клубам Суперлиги».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Champions-League/05-09-2022/champions-psg-parla-khelaifi-no-superlega-45038729397.shtml?cmpid=shortener_824d85c1zY
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Суперлига (футбол)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гвардиола ответил, выиграет ли «Ман Сити» ЛЧ: «Хотел бы историю, как у Севильи в ЛЕ»

Гальтье: «Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов. Сказать об этом — значит принизить конкурентов»