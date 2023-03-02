Прохин рассказал, как столкнулся с хейтом в соцсетях после ошибки в Лиге чемпионов

Защитник «Ростова» Данила Прохин вспомнил о дебюте за «Зенит» в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

«Как сейчас помню матчи с «Брюгге» и «Боруссией». Когда мне сказали, что с бельгийцами я буду в основе — не мог поверить. Спалось тяжеловато. А день игры длился просто бесконечно. Психологически было сложно справиться. Когда услышал гимн Лиги чемпионов, понял, что ради этого играют футбол. Просто топ — безграничный опыт. Игру с «Брюгге» я начал хорошо — отдавал сложные передачи, надежно действовал в отборе. Но потом ошибся — скинул мяч в центр штрафной и нам забили. В Лиге чемпионов ошибки не прощают. Конечно я словил волну хейта после этого. В моей карьере это было первое столкновение с таким негативом. В сообщениях была всякая ерунда. Мне писали: «На базу завтра лучше не приезжай, мы тебя поломаем». Было ощущение, что я сделал что-то плохое лично этим людям. Отвечал только тем, кто поддерживал. На хейт мне было все равно — слушал только то, что скажет тренер», — приводит слова Прохина Sport24.

Дебют в ЛЧ пришелся на выездной матч с «Брюгге», в котором «Зенит» уступили со счетом 0:3.