Пропавшего в Стамбуле отца тренера «Манчестер Сити» Марески нашли

Отца тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески, который пропал в Стамбуле в день финала Лиги чемпионов, нашли, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

О пропаже Паскуале Де Каро стало известно 10 июня, после того, как болельщики покинули «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, на котором проходил финал Лиги чемпионов. В социальных сетях был опубликован пост с просьбой о помощи в поисках мужчины.

Сообщается, что отец тренера находится в целости и невредимости. Паскуале Де Каро потерялся в толпе и отбился от своих знакомых.

«Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0) и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.