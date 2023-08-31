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Сегодня, 19:52

Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жеребьевка Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов-2023/24.

Жеребьевка группового этапа турнира прошла 31 августа в Монако.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»;

Группа D: «Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»;

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;

Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

Матчи первого тура пройдут 19-20 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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