Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов-2023/24.

Жеребьевка группового этапа турнира прошла 31 августа в Монако.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»;

Группа D: «Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»;

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;

Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

Матчи первого тура пройдут 19-20 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.