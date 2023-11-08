«ПСВ» сыграет с «Лансом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Голландия). Начало — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСВ» — «Ланс» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru.

В группе В клуб из Голландии набрал 2 очка и занимает последнее место. Команда Франка Эза с 5 баллами располагается на второй строчке в квартете.

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