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Сегодня, 21:30

«ПСВ» — «Ланс»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«ПСВ» сыграет с «Лансом» в Лиге чемпионов 8 ноября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петер Бос, главный тренер ФК «ПСВ».
Фото AFP
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«ПСВ» сыграет с «Лансом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Голландия). Начало — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСВ» — «Ланс» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru.

Лига чемпионов. Группа B
08 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Ланс

В группе В клуб из Голландии набрал 2 очка и занимает последнее место. Команда Франка Эза с 5 баллами располагается на второй строчке в квартете.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ланс
ФК ПСВ
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