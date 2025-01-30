«Ливерпуль» проиграл ПСВ и потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» в гостях уступил ПСВ в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

Победу хозяевам принелси голы Йохана Бакайоко (35-я минута), Исмаэля Сайбари (45-я) и Пепи (45+6-я).

У мерсисайдцев отличились Коди Гакпо (пенальти, 28-я) и Харви Эллиотт (40-я). Команда Арне Слота завершала встречу вдесятером — на 87-й минуте красную карточку получил Амара Налло.

«Ливерпуль» (21 очко), несмотря на первое поражение, финишировал на первом месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.

ПСВ (14) вышел на 14-ю позицию и сыграет в стыковом раунде.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.