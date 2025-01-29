ПСВ и «Ливерпуль» проведут матч в Лиге чемпионов 29 января

ПСВ и «Ливерпуль» проведут матч в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч примет стадион «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды), начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры ПСВ — «Ливерпуль» можно следить в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур

29 янв, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)

Трансляция игры в Эйндховене пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних игр Лиги чемпионов.

В 7-м туре общего этапа ПСВ обыграл «Црвену Звезду» (3:2), а «Ливерпуль» выиграл у «Лилля» (2:1). «Крестьяне» набрали 11 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице, лидер АПЛ с 21 очком идет первым среди 36 участников главного еврокубка.