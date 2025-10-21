«Наполи» в меньшинстве разгромно уступил ПСВ

21 октября, 23:54
ПСВ дома разгромил «Наполи» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:2.
У хозяев дважды забил Деннис Ман, по одному голу у Исмаэля Сайбари, Рикардо Пепи и Коухаиба Дриоша, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Алессандро Буонджорно. У «Наполи» сделал дубль Скотт Мактоминей.
Неаполитанцы завершили матч вдесятером: на 76-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Лоренцо Лукка.
ПСВ поднялся на 11-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 4 очками, «Наполи» идет на 22-й строчке с 3 очками.
В следующем туре ПСВ сыграет на выезде против «Олимпиакоса», а «Наполи» примет на своем поле «Айнтрахт».
Иньес Андреста
Каков ПСВ!
