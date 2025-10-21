Видео
21 октября, 23:54

«Наполи» в меньшинстве разгромно уступил ПСВ

Фото AFP

ПСВ дома разгромил «Наполи» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:2.

У хозяев дважды забил Деннис Ман, по одному голу у Исмаэля Сайбари, Рикардо Пепи и Коухаиба Дриоша, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Алессандро Буонджорно. У «Наполи» сделал дубль Скотт Мактоминей.

Неаполитанцы завершили матч вдесятером: на 76-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Лоренцо Лукка.

ПСВ поднялся на 11-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 4 очками, «Наполи» идет на 22-й строчке с 3 очками.

В следующем туре ПСВ сыграет на выезде против «Олимпиакоса», а «Наполи» примет на своем поле «Айнтрахт».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
6:2
Наполи
1

  • Иньес Андреста

    Каков ПСВ!

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Наполи
    ФК ПСВ
