21 октября, 21:16
Стали известны стартовые составы на матч между ПСВ и «Наполи» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Игра пройдет в Эйндховене. Начало — в 22.00 по московскому времени.
ПСВ: Коварж, Салах-Эддин, Гонсеровски, Схаутен, Фламинго, Веерман, Мауро Жуниор, Сайбари, Перишич, Тил, Ман.
«Наполи»: Милинкович-Савич, Спинаццола, Буонджорно, Беукема, Ди Лоренцо, Гилмор, Мактоминей, де Брейне, Ангисса, Политано, Лукка.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры ПСВ - «Наполи» и других матчей общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.