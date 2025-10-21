ПСВ — «Наполи»: Перишич, де Брейне и Мактоминей — в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы на матч между ПСВ и «Наполи» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Эйндховене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

ПСВ: Коварж, Салах-Эддин, Гонсеровски, Схаутен, Фламинго, Веерман, Мауро Жуниор, Сайбари, Перишич, Тил, Ман.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Спинаццола, Буонджорно, Беукема, Ди Лоренцо, Гилмор, Мактоминей, де Брейне, Ангисса, Политано, Лукка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры ПСВ - «Наполи» и других матчей общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.