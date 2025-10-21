ПСВ и «Наполи» встретятся в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ПСВ — «Наполи» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Эйндховене покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку лучших моментов игр вечера в одном отдельном окне (с 21.55 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)

В двух турах общего этапа ПСВ набрал 1 очко, «Наполи» — 3.