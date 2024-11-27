ПСВ встретится с «Шахтером» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Голландия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми события встречи ПСВ — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники еще не встречались.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры