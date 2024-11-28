ПСВ забил три мяча в концовке и вырвал победу над «Шахтером»

ПСВ на своем поле обыграл «Шахтер» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

Нидерландский клуб уступал со счетом 0:2 по ходу встречи после голов Даниила Сикана (8-я минута) и Александра Зубкова (37-я).

На 69-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве, красную карточку получил Педро Энрике.

Победу ПСВ принесли дубль Малика Тильмана (87-я и 90-я), а также гол Рикардо Пепи (90+5-я).

ПСВ (8 очков) поднялся на 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» (4) идет 26-м.

В следующем туре «Шахтер» на своем поле примет «Баварию», а ПСВ на выезде встретится с французским «Брестом». Оба матча пройдут 10 декабря.