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Сегодня, 00:53

ПСВ забил три мяча в концовке и вырвал победу над «Шахтером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
ПСВ — «Шахтер».
Фото Reuters
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ПСВ на своем поле обыграл «Шахтер» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

Нидерландский клуб уступал со счетом 0:2 по ходу встречи после голов Даниила Сикана (8-я минута) и Александра Зубкова (37-я).

На 69-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве, красную карточку получил Педро Энрике.

Победу ПСВ принесли дубль Малика Тильмана (87-я и 90-я), а также гол Рикардо Пепи (90+5-я).

ПСВ (8 очков) поднялся на 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» (4) идет 26-м.

В следующем туре «Шахтер» на своем поле примет «Баварию», а ПСВ на выезде встретится с французским «Брестом». Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
3:2
Шахтер Д
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Шахтер (Донецк)

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