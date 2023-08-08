ПСВ победил «Штурм» в первом матче отбора Лиги чемпионов, «Арис» проиграл «Ракуву»

ПСВ дома обыграл «Штурм» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 4:1.

В составе нидерландского клуба забивали Исаак Бабади, Люк Де Йонг (дубль) и Ибрахим Сангаре. У австрийского клуба единственный мяч на счету Йона Станковича.

Ответная игра состоится 15 августа. Победитель встретится с лучшей командой в паре «Рейнджерс» — «Серветт».

«Арис» в гостях проиграл «Ракуву» — 1:2. Ответная игра пройдет 15 августа. Победитель сыграет с лучшей командой в паре «Копенгаген» — «Спарта».