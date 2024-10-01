Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:30

ПСВ — «Спортинг»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

ПСВ сыграет со «Спортингом» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

ПСВ встретится со «Спортингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры ПСВ — «Спортинг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Спортинг

В 1-м туре ПСВ проиграл «Ювентусу» (1:3), а «Спортинг» победил «Лилль» (2:0).

В общем этапе ЛЧ принимают участие 36 команд, каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Спортинг (Лиссабон)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Усманов выиграл суд против телеканала ARD по делу о «системе подкупа»
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» — «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Слован». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Брест» разгромил «Зальцбург» и одержал вторую победу в Лиге чемпионов
«Штутгарт» не сумел победить «Спарту» в Лиге чемпионов
«Барселона» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Лилль» — «Реал», «Астон Вилла» — «Бавария», игры «Ливерпуля», «Монако» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Арсенал» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя