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Сегодня, 22:38

ПСВ разгромил «Жирону» в Лиге чемпионов, загребское «Динамо» обыграло «Слован»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Защитник ПСВ Райан Фламинго празднует гол в ворота «Жироны».
Фото Reuters
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ПСВ дома разгромил «Жирону» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

У хозяев забили Райан Фламинго, Малик Тилльман и Йохан Бакайоко, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Ладислав Крейчи.

ПСВ с 5 очками поднялся на 19-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Жирона» с 3 очками идет на 26-й строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
4:0
Жирона

В параллельном матче загребское «Динамо» на выезде победило «Слован» — 4:1.

У гостей дважды забил Сандро Куленович, по одному мячу у Дарио Шпикича и Петара Сучича. Единственный гол хозяев на счету Давида Стрелеца.

Загребское «Динамо» с 7 очками вышло на десятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Слован» идет на последней, 36-й строчке, команда еще не набрала ни одного очка за 4 тура.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
1:4
Динамо З

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