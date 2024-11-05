ПСВ встретится с «Жироной» в матче Лиги чемпионов УЕФА

ПСВ и «Жирона» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра на стадионе «Филипс» в Эйндховене начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры ПСВ — «Жирона» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ПСВ набрал 2 очка в трех турах общего этапа Лиги чемпионов: команда из Эйндховена уступила «Ювентусу», а затем сыграла вничью со «Спортингом» и «ПСЖ». «Жирона» набрала 3 очка, проиграв «ПСЖ» и «Фейеноорду» и победив «Слован».